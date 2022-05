Stiri pe aceeasi tema

- Unele femei nu țin cont de nimic și se lasa mereu atrase de ispite. Care sunt cele mai pacatoase zodii din horoscop. Ele au parte de mult ghinion și nimeni nu le vrea in preajma din cauza energiei lor negative. Aceastea nu au principii, greșesc și nu știu sa ierte.

- Horoscop special. Astrologic vorbind, aceasta zi este una cu totul speciala in astrologie, iar asta pentru ca Superluna roz, din data de 16 aprilie, aduce fiecarei zodii momente de neuitat. Mai cu seama, azi, Soarele va avea putere asupra nativilor Berbeci, iar Luna va ghida viața celor aflați sub semnul…

- Astrologii vin cu noi detalii pentru cele 12 zodii. Specialiștii spun ca unii dintre nativi trebuie sa se fereasca de anumite semne. Daca vrei sa ai o relație fericita și ca partenera sa nu iți calce stramb, atunci nu trebuie sa alegi aceste femei din horoscop! In ele nu poți avea deloc incredere, sunt…

- HOROSCOP 3 aprilie 2022 – BerbecSoarele intra azi intr-o conjunctie cu Mercur in semnul nasterii tale, prilej cu care termini saptamana intr-o nota pozitiva, cu multa energie si incredere in propria persoana. Se anunta o zi numai buna in care sa te concentrezi pe nevoile tale, sa mergi la hopping, de…

- LeuGandeste-te de doua ori inainte de a lua de buna orice declaratie de amor iti face nativul Leu. E atat de mandru de el, incat nu prea stie sa iubeasca si altceva decat pe sine insusi. E egoist, e capricios, astfel ca va fi dificil sa accepti ca se pune pe sine mai presus decat orice.GemeniNativul…

- Cele mai elegante zodii din horoscop. Care sunt nativii dupa care toata lumea intoarce privirea. Nu se poatearata niciodata neglijent, nici macar dimineața cand se trezesc. Garderoba lor pare infinita și toata lumea ii invidiaza. Iata care sunt cele mai elegante zodii din horoscop. Afla și tu! Cele…

- Azi s-ar putea sa fim mai agitați in relațiile cu cei din jur, mai ales cu cei dragi și apropiați sufletului nostru. Asta din cauza opoziției pe care o formeaza Luna din Leu cu conjuncția Venus-Marte din Varsator. Ar fi recomandat sa facem lucruri care ne fac placere, sa ne preocupam mai mult de hobby-urile…

- BERBECEste o zi perfecta pentru a vorbi si pentru a va face auziti. Nu permiteti nimanui sa intervina in viata dumneavoastra. TAUREste o zi potrivita pentru a va imbunatați relația de cuplu.