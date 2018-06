Horoscop săptămânal BANI şi CARIERĂ pentru 18-24 iunie 2018. Neptun retrograd îţi pune pe gânduri motivele de bani şi job? Neptun este planeta viselor, a iluziilor si deziluziilor iar cand o planeta asa de indepartata si cu miscare lenta incepe sa se deplaseze retrograd, este un moment de reflectie, de incetinire a ce facem si de aparitie de situatii in care suntem pusi sa vedem ce e adevar si ce e minciuna din viata noastra, ce e iluzie si ce e real. Poate ca esti intr-un job in care nu esti implinit dar te prefaci ca iti e bine. Poate cheltui multi bani inutil intr-o relatie sau situatie ca sa iti obtii aprobarea si falsa iubire de la altii. Poate ca ai investit bani in ceva si tu simti ca nu este bine.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In prima saptamana a lui iunie, inca vom simti energia Lunii pline in Sagetator din 29 mai care ne ghideaza sa gandim la scara mai mare, tinand cont de o imagine de ansamblu si sa incepem sa ne concentram pe ce avem de modificat in vietile noastre. Comunicarea va fi o tema dominanta a lui…

- Cancan iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 4 – 10 mai 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 4 – 10 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Printre cele…

- HOROSCOP ZILNIC 15 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Sunt posibile schimbari de directie profesionala, menite sa va aduca mai aproape de puterea dorita, sa va creeze oportunitati noi de afaceri.In interesul dumneavoastra se inventeaza tehnici noi, care usureaza demersul medical, sa-l…

- Luna in Berbec trezeste "batalia" din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine. Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o…

- Luna mai este plina de tranziții planetare. Mercur și Uranus vor intra in Taur, facandu-ne sa fim cu picioarele pe pamant și mai conștienți de faptele noastre. Marte va intra, pe de alta parte, in Varsator, facandu-ne sa fim mult mai deschiși. Venus va intra in Rac și ne va aduce multe schimbari…

- Horoscopul din 1 mai va recomanda sa cantariti de multe ori vorbele pe care vreți sa le spuneți partnerilor deoarece exista șanse de conflicte majore. Deși este o atmosfera astrala incarcata maine, o zodie se bucura de privilegii și poate obține tot ce isi doreste. Așadar, cere și ți se va da!

- Saptamana 23 – 29 aprilie 2018 vine cu o energie mai usoara decat tot ce a fost pana acum, insa agitatia pornita de doua planete retrograde este abia inceputa ! Pe 24 aprilie Venus intra in guralivul si comunicativul Gemeni iar pe 26 aprilie, Marte este in conjunctie cu intunecatul Pluto care…

- Aprilie 2018 nu este o luna ușoara. Nu numai ca avem adunate laolalta, in aceeași zodie, trei planete cu potențial daunator (Marte, Saturn și Pluto, in Capricorn), dar acestea intra in conflict cu astrele care tranziteaza Berbecul (Uranus, Mercur și, in primele doua decade, Soarele), scrie eastrolog.ro.