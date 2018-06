Horoscop săptămânal BANI şi CARIERĂ pentru 11-17 iunie 2018. O nouă provocare de la Uranus HOROSCOP SAPTAMANAL pentru BANI SI CARIERA 11-17 iunie 2018 este deci direct influentat la fiecare zodie de energiile dominante ale acestui context astral special ce activeaza relatiile si iubirea, dar influenteaza si motivatia pentru bani si cariera, gratie lui mutarii lui Mercur in Rac si a lui Venus in Leu de la mijlocul saptamanii. Vineri 15 iunie, Venus este in patrat cu Uranus din Taur, celebrul si rebelul Uranus. Venus si Uranus au o relatie intensa in acest an. Intre septembrie si noiembrie 2018, Venus va fi in opozitie cu Uranus de trei ori ! Acesta este un tranzit foarte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

