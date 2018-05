Horoscop saptamanal BANI 21–27 mai 2018. Rebelul Uranus in Taur îşi face simţită acţiunea! IatĂ cum! Uranus incepe, incet incet la unii si mai brutal la altii, sa isi imprime influenta in sectorul banilor in fiecare saptamana, iar aceasta este tendinta de analizat in acest horoscop saptamanal de acum incolo. Concret, din punct de vedere bani – ce cumparam cu ei si de ce, plus ce inseamna ei pentru fiecare – Uranus aduce o vreme a marilor treziri si trebuie sa stam cu ochii larg deschisi ca sa vedem lucrurile dintr-o noua perspectiva. Unii vor castiga in moduri de neimaginat care ne va duce la varfuri extreme, in timp ce altii se vor prabusi in caderi extreme. Jocul vietii se intensifica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

