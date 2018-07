Horoscop săptămânal BANI 2-8 iulie 2018. Cum influenţează cinci astre retrograde? Intram in luna iulie pe un context astrologic cu multe planete in miscare (aparent) retrograda in acelasi timp. Marte, Jupiter, Saturn, Neptun si Pluto sunt toate retrograde intre 26 iunie 2018 si 10 iulie 2018, iar de saptamana viitoare si Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre profunde intra in retrograd. In cazul perioadei Chiron retrograd pana in 9 decembrie 2018, este un timp bun pentru a reevalua si a nu te arunca nesabuit in decizii ce pot schimba cursul vietii. Alte remedii includ : ia-o mai incet, ia-ti tot timpul din lume, fii atent la detalii. Ai grija de orice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

