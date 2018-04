Horoscop saptamanal BANI 16- 22 aprilie 2018. 6 mari evenimente astrale iti modifica situatia banilor Cele sase mari evenimente astrale din aceasta saptamana sunt: Mercur revine in miscare directa dupa ce trei saptamani a fost retrograd si a generat tot felul de intarzieri, amanari, piedici si blocaje in dealuri, contracte, comunicare; Luna noua din Berbec, in conjunctie cu Uranus care aduce un nou inceput si noi sperante pline de surprize placute ; zodia Taurului care incepe din 20 aprilie ; Saturn intra in miscare retrograda pentru 5 luni si ne ofera ocazia sa ne uitam la proiectele din trecut si ce nu a fost bine sa poata fi acum indreptat; Pluto intra in retrograd si trebuie sa ne lasam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

