Horoscop SĂPTĂMÂNAL 2-8 IULIE 2018. Chiron, vindecatorul rănilor, intră retrograd! La ce să fii atent! Intram in luna iulie pe un context astrologic cu multe planete in miscare (aparent) retrograda in acelasi timp. Fiecare planeta reprezinta o alta fateta a noastra si cand o planeta intra in retrograd, acel element este activat in viata noastra. Acest lucru duce, de regula, la concentrarea noastra mai mult spre interiorul nostru in loc spre viata exterioara, pentru a vedea in ce credem din moment ce se intampla ce se intampla in exterior. Cand o planeta este retrograda, ea nu orbiteaza cu adevarat in spate, ci asa ne pare noua oamenilor de pe Pamant. Intreaba un astronom si iti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

