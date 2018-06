Horoscop săptămânal 18-24 iunie 2018. Neptun retrograd, solstiţiul şi intrarea în Rac! Ce înseamnă pentru tine? Tot pe 21 iunie are loc si solistitiul de vara ce marcheaza startul oficial al verii astrologice in emisfera noastra. Vara incepe, este timpul pentru adevarata relaxare, destresare si savurarea noptilor lungi de vara. Nu oricum, ci sub influenta zodiei Rac, sezonul in care vom simti mai multa nevoie de acasa, de siguranta si stabilitate. Vom avea tendinta sa fim mult mai afectuosi cu cei pe care ii iubim. Vom avea tendinta sa fim mult mai afectuosi cu cei pe care ii iubim. Insa... ar fi bine sa fie doar lapte si miere, dar Neptun intra retrograd de luni 18 iunie timp de 5 luni pana pe 24 noiembrie in zodia Pesti. Ce inseamna acest tranzit? Mesajul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

