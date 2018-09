Stiri pe aceeasi tema

- Pe alocuri se poate spune ca abia au inceput. Daca sezonul verii a adus schimbarile mult necesare in viata fiecaruia prin reintoarcerea in noi si in trecut ca sa remediem ce era gresit, neinteles, nerezolvat sau dureros acolo, sa ne scuturam si sa ne deschidem spre ceva mai bun, abia de acum incolo…

- Începând de Joi, 23 august, Soarele intra în Fecioara cea sensibila, practica și cu picioarele bine înfipte în pamânt, unde va ramâne pâna pe 22 septembrie.

- Unii oameni se vor bucura de energia mai lenta pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce. Si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta. Insa avem nevoie de pamant care…

- Fecioara este semn de pamant care pune mare pret pe senzatii si pe cele mai bune experiente ale vietii. Bucura-te de aceasta energie excelenta care te indeamna sa iesi din zona de confort si sa iti extinzi cercul social cu oameni extraordinari. Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in…

- Saturn revine la mersul direct prin Capricorn: buturugi mici Primul eveniment important al lunii septembrie este revenirea lui Saturn la mersul direct prin semnul Capricornului care are loc in data de 5. Așa se face ca simțim mai puțin apasarea intarzierilor, a limitarilor și a lipsurilor, ceea ce…

- Luna august vine cu surprize placute in plan sentimental pentru trei dintre zodii. Nativii favorizați vor avea ocazia, fie sa-și consolideze relația de cuplu, fie sa-și intalneasca marea iubire, fie sa faca mult așteptatul pas catre altar. Pentru a ști care zodii sunt favorizate la capitolul amoros…

- Relatiile vor fi in mintile noastre mai mult ca in alte zile pentru ca la noapte, Luna intra in Balanta. La inceputul zilei, Luna este inca in Fecioara si vom fi harnici ca albinele toata prima parte a zilei. Pe masura ce Luna se armonizeaza cu Pluto din Capricorn si cu Soarele din Rac, vom fi un…