Horoscop săptămânal 16 – 22 aprilie 2018. Săgetătorii sunt stresați Cancan iți prezinta horoscopul saptpamanal pentru perioada 16 – 22 aprilie 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 16 – 22 aprilie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Printre cele mai strestate zodii ale saptamanii 16 – 22 aprilie 2018 se numara […] The post Horoscop saptamanal 16 – 22 aprilie 2018. Sagetatorii sunt stresați appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 12 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 12 aprilie 2018 avertizari pentru cei nascuți in zodia Leu. Horoscopul zilnic pentru 12 aprilie…

- Horoscop, miercuri, 11 aprilie 2018. Vești bune pentru aproape toate zodiile Horoscop 11 aprilie 2018 – Berbec: Ai șansa de a tempera un conflict latent cu unul dintre superiori sau o alta persoana cu autoritate in viața ta. Este suficient sa vrei acest lucru. Horoscop 11 aprilie 2018 – Taur: Printre…

- Horoscopul zilei de 11 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 aprilie 2018 avertizari pentru cei nascuți in zodia Capricorn. Horoscopul zilnic pentru 10…

- Horoscopul zilei de 9 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 9 aprilie 2018 aduce vești mai puțin bune pentru cei nascuți in zodia Fecioarei. Horoscopul zilnic…

- Horoscop saptamanal, 9-15 aprilie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 9-15 aprilie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- Horoscopul zilei de 8 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varstaor, Pești. Horoscopul zilnic pentru 8 aprilie 2018 aduce vești mai puțin placute pentru cei nascuți in zodia Gemeni. Horoscopul zilnic…

- Berbec - Nativii acestei zodii vor avea o saptamana plina. Au multe de spus, de gandit. Sunt extrem de prezenți in tot ceea ce se intampla. Simt nevoia sa corecteze niște lucruri mai ales in relația cu superiorii. Taur - Este o saptamana a corecțiilor. Se vindeca rani sufletești, se repara…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…