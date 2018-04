Horoscop SĂPTĂMÂNAL 16- 22 aprilie 2018. O săptămână unică cum rar apare Lucrurile incep sa se precipite la jumatatea lunii. Vointa iti va fi testata ! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa mergi o data cu schimbarea si sa o accepti, avand incredere ca vei ajunge acolo unde trebuie sa ajungi. Finalul lunii aduce o usurare si relaxare necesara si binemeritata, o data cu Luna plina din 30 aprilie care va fi una din cele mai bune si reusite luni pline din 2018. Vei fi recompensat pentru cum ai actionat toata luna, deci rezista ! Insa pana atunci, iata de ce saptamana 16-22 aprilie 2018 este asa de intensa, puternica, speciala si uluitoare in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

