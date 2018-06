Horoscop SĂPTĂMÂNAL 11-17 iunie 2018. Cine reuşeşte, cine străluceşte, cine o ia de la capăt? De marti 12 iunie, Mercur seful comunicarilor intra in emotionalul si casnicul Rac, deci pregateste-te pentru cateva saptamani de vorbit si gandit dedicat spre zona familiei, casei, copiilor si amintirilor emotional Miercuri 13 iunie, o zi cu dubla forta : Luna este noua in Gemeni iar senzualul si iubaretul Venus isi schimba semnul in stralucitorul Leu. Acum sa te tii iubire la puterea a zecea! Vineri 15 iunie, Venus proaspat intrat in Leu este in patrat cu celebrul Uranus instalat in Taur pana in 2026. Venus este despre iubire si relatii iar Venus in Leu despre iubirea AUTENTICA.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

