Horoscop săptămâna 27 august - 2 septembrie, cu Camelia Pătrășcanu BERBEC O saptamana care promite mult pentru Berbeci, mai ales joi se vorbește foarte mult despre bani. Sunt in pragul unei schimbari de munca, pe profesie, context de munca, astfel incat sa faca mai mulți bani și sa aiba mai multa libertate. TAUR Ziua de joi este un pic tensionata pentru ei. La mijlocul saptamanii ating niște puncte foarte sensibile din viața lor. Trebuie sa-și apere un anumit punct de vedere foarte moral pe care ei il considera foarte corect, dar s-ar putea sa produca neajunsuri celor din jur. Acte, saptamana aceasta și telefoane de la persoane sus-puse.Iau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. Au cea mai intensa zi a saptamanii joi. Iau decizii importante. Pot exista confruntari in fața șefului. Taur. Planuri de viitor, dar și felul in care se vad pe ei in viitor. Se analizeaza foarte mult și stabilesc ce fac mai departe. Gemeni. Au o saptamana relaționista. Au…

- Mult a fost, putin a ramas, am trecut cu totii prin sezonul eclipselor concomitent cu a astrelor retrograde intr-un numar record, iar saptamana 20-26 august ne aduce trei evenimente importante : Soarele intra in zodia Fecioarei pe 23 august ; pe 25 august Soarele face marele trigon…

- Marte a intrat in Capricorn. Luni e o zi buna de munca. Trebuie sa fim foarte pragmatici și rezolvam foarte multe lucruri. Marți și miercuri, negocieri. Ne ajuta sa rezolvam aspecte mai spinoase. Joi și vineri sunt bani, valorificam atuurile pe care le avem. Aspectele sunt armonice. Putem rezolva…

- 1. Berbec Nativii in Berbec sufera de anxietate din cand in cand, in timp ce planuiesc cum sa domine lumea și multiplele lor scheme, din cauza suprasolicitarii. Aceștia iși atribuie prea multe sarcini și se supraaglomereaza pana in punctul in care nu mai pot ține pasul, se ingrijoreaza ca pot face…

- ZODIILE DE FOC: Leii și Sagetatorii iși pot schimba locul de munca sau chiar partenerul de viața și sunt mai pregatiți ca oricand sa inceapa o viața noua, fara sa dea socoteala cuiva. Luna debuteaza pentru ei cu trairi puternice, dar și cu experiențe greu de descris. Berbecii pot lua…

- Berbec - un an provocator pentru cariera, trebuie sa faca un bilanț, daca drumul ii reprezinta sau nu.In lunile de vara, apar schimbari profesionale.Trebuie sa se gandeasca daca rup sau nu relația, daca ea nu merge. Taur - un an fabulos, glorios.Vor avea hotarari mari, unii…

- HOROSCOP LUNI 30 IULIE. Varsatorii trebuie sa învețe sa faca diferența! O alta zodie sta mai prost financiar în aceasta perioada BERBEC Nu e usor sa faci fata lucrurilor multe si marunte care te asalteaza zilnic. Trebuie totusi sa nu-ti uiti directia in care vrei…

- "A intrat Uranus in Taur, o planeta minunata - e darul pe care il primim pentru urmatorii 7 ani. Este o planeta importanta, sta mult intr-o zodie, vine cu o energie extraordinara și poate produce revoluții in viața noastra, pentru ca toți avem Taurul undeva in astrograma, indiferent cand ne-am nascut…