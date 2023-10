Stiri pe aceeasi tema

- Uneori este nevoie de mici acțiuni, realizate cu consecvența, ca sa pornim „bulgarele” schimbarii. Acesta este unul dintre mesajele pe care le transmite inițiativa „Lumea9 e in mainile noastre”

- Balantele au ganduri mari astazi. Se vor implica in proiecte importante si isi vor da toata silinta sa iasa totul ca la carte. **** Scorpionii vor avea o zi excelenta la serviciu. Nici in plan sentimental NU stau rau, se previzioneaza ceva surprize. **** Sagetatorii se simt obositi si din acest motiv…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Astazi, Berbecii se simt energici și motivați sa-și atinga obiectivele. Este o zi excelenta pentru a face progrese in proiectele personale sau profesionale. Aveți incredere in instinctele voastre și mergeți inainte cu incredere.Taur (20 aprilie - 20 mai):Taurii pot avea…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Astazi, Berbecii vor simți o nevoie intensa de a-și exprima sentimentele. Este o zi buna pentru a face pace cu cineva sau pentru a incepe un nou proiect. Evitați impulsivitatea și luați decizii in mod conștient.Taur (20 aprilie - 20 mai)Taurii vor avea parte de o zi plina…

- Rapid s-a impus in deplasarea cu FCU Craiova, scor 5-3, in cel mai spectaculos meci al sezonului din Superliga. Finanțatorul Adrian Mititelu a transmis ca se retrage din activitatea de conducere. Adrian Mititelu a anunțat ca de saptamana viitoare va angaja un președinte și un staff priceput, cu CV important,…

- Inceputul de toamna este mereu un moment magic. In aceasta perioada, zodiile se pregatesc de un nou capitol. Dragostea, ca și anotimpurile, are ciclul ei, iar horoscopul pentru septembrie vine cu indicii esențiale pentru fiecare zodie.BerbecAceasta zodie va simți o energie revitalizanta. In dragoste,…

- ScorpionNativii din Scorpion sunt parteneri de viața haotici din cauza emoțiilor lor intense. Sunt obișnuiți sa ii manipuleze și sa-i controleze pe ceilalți. Daca ai o relație cu un Scorpion, ultimul lucru pe care vrei sa-l faci este sa-l superi. Nu se mulțumesc cu jumatați de masura, iar furia lor…

- Astrele ne pregatesc o serie de provocari pentru vara lui 2023. In luna august, mai mulți nativi se vor bucura de o serie de oportunitați, care le vor spori veniturile. Afla, din randurile de mai jos, daca te numeri printre ele. Berbec Printre nativii care se vor bucura de bani se numara și Berbecii.…