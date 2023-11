Horoscop – sâmbătă, 18 noiembrie 2023. Fericire pentru mulţi nativi: îşi întâlnesc sufletul-pereche Horoscopul zilei de sambata, 18 noiembrie 2023, ne anunta ca ar putea aparea conflicte neasteptate, dar si ca Scorpionii simt nevoia de singuratate, in timp ce Peștii au o discuție cu partenerul de viața. Este o zi cu noroc pentru nativii din zodia Fecioara. Au noroc de bani. Horoscop pentru zodia Berbec Poți simți un […] The post Horoscop – sambata, 18 noiembrie 2023. Fericire pentru multi nativi: isi intalnesc sufletul-pereche first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2023 spune ca nativii din zodia Scorpionului s-ar putea sa-și gaseasca sufletul pereche. Acești nativi au parte de o zi remarcabila. Este o perioada perfecta pentru ca zodiile sa faca o schimbare importanta in viața lor. Nativii din zodiac au parte de o zi agitata. Luna…

- Noroc va intra in viața unui nativ, chiar cand nu se așteapta! In perioada 6-12 noiembrie, o zodie va avea parte de fericire, belșug și mult noroc, chiar daca iși mai pierdusera din speranțe, spune Mihai Voropchievici. Vezi daca este vorba despre zodia ta! Vezi și: Horoscopul celor 7 raze cu Mariana…

- Horoscop runelor luna noiembrie 2023. A 11 luna a anului numerologic și astrologic pregatește o serie de surprize. In timp ce alte zodii vor fi nevoite sa se confrunte cu o serie de conflicte, altele o vor avea parte de succes pe toate planurile. Afla, din randurile de mai jos ce-ți rezerva astrele!…

- Horoscopul zilei de 23 octombrie 2023 aduce doar vești bune pentru nativii din zodiac. Aceștia se fac remarcați pe toate planurile. Este o perioada in care nativii se pot afirma pe plan personal și profesional. Nativii se vor bucura de sprijinul venit de la astre. Nativii din zodiac nu trebuie sa se…

- Horoscopul zilei de 22 octombrie 2023 spune ca nativii din zodia Scorpionului iși gasesc sufletul pereche. Este o perioada foarte buna pentru a face schimbari pe plan amoros. Acești nativi sunt sfatuiți sa-și gaseasca curajul pentru a spune lucrurilor pe nume,scrie catine.ro .

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Astazi, Berbecii vor simți o creștere a energiei și a increderii in sine. Este o zi buna pentru a incepe proiecte noi și pentru a lua decizii importante. Dragostea și relațiile vor fi armonioase.Taur (20 aprilie - 20 mai)Taurii ar putea avea parte de surprize financiare.…

- Horoscopul lunii septembrie 2023. Luna septembrie este marcata de retrogradarea lui Jupiter in zodia Taurului care va dura pana la sfarșitul acestui an. Jupiter in mișcare retrograda ne da șansa sa ne echilibram viața, sa facem ordine in suflet, in dorințe și in proiectele personale.Horoscop septembrie…

- Horoscopul saptamanal 23 august–3 septembrie 2023 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru in cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Soarele s-a instalat deja comod in Fecioara și ne face mai pragmatici, mai raționali, mai pamanteni, mai ancorați in realitate. Tranzitele planetare…