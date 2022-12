Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul de duminica, 4 decembrie 2022, ne spune ca urmeaza o zi destul de agitata, plina, dar placuta. Cu luna in zodia de foc, vom fi mai increzatori in forțele proprii. Atenție, totusi, la posibilele conflicte cu partenerii! BERBEC Berbecii sunt filosofici astazi. Va exprimați ideile creative și…

- Afla ce iti pregatesc astrele pentru luna decembrie pe plan sentimental si vezi cum sa atragi norocul de partea ta. Berbec Luna decembrie incepe in forța pentru toți reprezentații zodiei. Cei singuri se simt lipsiți de speranța, deznadajduire la care contribuie și atmosfera de Sarbatori și clișeele…

- In luna decembrie, unele zodii vor avea parte de multe surprize din partea astrelor. Cine sunt nativii care se bucura de resurse financiare in ultima luna din an, in timp ce alții se concentreaza doar pe timpul petrecut in familie. Horoscopul banilor in decembrie 2022, cine pierde cei mai mulți bani…

- Cine este nascut in zodia Taurului va avea un an plin de evenimente in familie si multe momente norocoase. Cheltuielile vor fi pe masura distractiei, dar nimic nu se compara cu momentele fericite petrecute alaturi de cei dragi.Inceputul anului este foarte aglomerat pentru nativii Taur, plin de emotii…

- Anul 2023 poate aduce schimbari avantajoase in viața Berbecilor. Prima jumatate a anului viitor este o perioada favorabila. Berbecii pot avea succes in cariera, daca sunt ambitiosi, si pot pune mai multi bani deoparte. Spre toamna, Berbecii singuratici vor descoperi fericirea in doi, daca vor profita…

- Contextul astral din anul 2023 ridica multe semne de intrebare. Toate marile astre care influențeaza destinul zodiilor vor intra in mișcare retrograda in 2023. Este un avertisment pentru fiecare dintre noi sa ne pregatim pentru schimbari profunde, pe termen lung.Horoscopul 2023 este dominat de tensiuni…

- Cand vine vorba de pricepuți, cei din zodia Fecioarei sunt la loc de frunte. Ei sunt, de departe, experții in reparații, ceea ce nici nu este de mirare, pentru ca stau sub semnul lui Mercur, planeta comunicarii și a abilitaților tehnice. Nativii zodiei nu pot sta liniștiți pana nu duc la cap proiectele,…

- Exista oameni care reactioneaza intr-un mod de-a dreptul exagerat, pierzandu-se cu firea si bagand spaima in ceilalti. Astrele isi spun cuvantul si in aceasta privinta si exista trei zodii cu care nu vrei sa ai de-a face in momentele dificile, pentru ca pur si simplu sunt inabordabile si chiar terifiante. Afla…