Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii sunt mai sensibili și se concentreaza pe liniștea interioaraBerbecii iși indreapta atenția catre familie in a doua luna de vara. In urmatoarea perioada, acești nativi se vor gandi la greșelile trecutului, dar și la schimbarile de care au nevoie pentru a se simți cu adevarat impliniți in prezent. …

- Astazi, nativii din Gemeni au parte de o zi minunata. Majoritatea zodiilor beneficiaza de energia pozitiva transmisa de planeta Jupiter. Gemenii, fiind zodii de aer, sunt deosebit de norocoși in aceasta perioada. Sezonul lor este la jumatate, iar viitorul se anunța la fel de promițator. Zodiile se remarca…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Saptamana aceasta se anunța plina de oportunitați pentru Berbeci. Energia voastra va fi la cote maxime, ceea ce va va ajuta sa depașiți orice provocare. In plan profesional, este un moment excelent pentru a incepe proiecte noi sau pentru a cere o promovare. In viața personala,…

- Incepe Zodia Gemeni. Zodia Gemeni reprezinta a 3-a zodie pe cercul zodiacului clasic european cu incepere din 21 mai, incheindu-se pe 21 iunie. Denumirea zodiei evoca doua personaje celebre in mitologia antica, gemenii Castor si Polux, copiii lui Zeus si Leda, si ale caror nume au fost date stelelor…

- Horoscop 3 mai 2024. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 3 mai 2024:Ai in fața o zi foarte frumoasa, care te invita sa te ocupi mai mult de tine,…

- Louis Munteanu si Ionut Cojocaru au marcat impreuna opt dintre cele zece goluri ale Farului de pana acum din play off. Tinerii atacanti Louis Munteanu 21 de ani si Ionut Cojocaru 20 de ani sunt irezistibili la Farul Constanta si in play off, in care au marcat cate patru goluri in primele cinci meciuri,…

- Colecția completa a „Antologiei de lirica romaneasca de la inceputuri și pana astazi”, in șapte volume in limba germana, a ajuns, in sfarșit, la final. Spunem in sfarșit pentru ca este o munca de amploare, care are in spate vreo 30 de ani de zbatere din partea autorului ei pentru promovarea culturi…