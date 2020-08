Stiri pe aceeasi tema

- bull; Noaptea de vineri spre sambata va fi tropicala, cu temperaturi care, in general, nu vor cobori sub 20 de gradeDobrogea, alaturi de alte regiuni ale tarii, se afla azi sub cod galben de canicula.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in cursul zilei de azi, in cea mai mare parte a Olteniei,…

- Av. Onița Daniela Ivașcu, candidat la Primaria Sighetu Marmației va așteapta sa-i fiți alaturi prin completarea chestionarelor de consultare publica. Problemele transmise vor fi prioritați in mandatul de primar! Sub genericul IMPLICA-TE ȘI TU! PAREREA TA CONTEAZA av. Onița Daniela Ivașcu a lansat…

- Saturn, guvernatorul timpului, al limitelor si restrictiilor este retrograd inca din mai si asa va ramane pana la finalul lunii septembrie. Aceasta pozitionare va marca toata perioada vacantelor si a concediilor. Chiar daca le asteptati cu nerabdare, astrele va indeamna la precautie, in special pe nativii…

- O coloana de masini lunga de opt kilometri s-a format sambata pe DN7, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, unde se asteapta cinci ore pentru procedurile de tranzitare, insa la intrare se asteapta opt ore, situatia conducand la nemultumiri in randul unor calatori, care au…

- Vestea ca amenzile date in starea de urgența sunt neconstituționale a bagat in ceața sistemul de ordine publica, la nivel național. Polițiștii și jandarmii au ramas in strada, inclusiv in Timișoara, și așteapta noi ordine care intarzie sa apara, „de la București”. Intre timp - am aflat pe surse - pana…

- Ministrul Sanatații așteapta concluziile anchetei de la Timișoara, dupa ce medicul Virgil Paunescu a anunțat ca și-a administrat un vaccin pentru coronavirus The post Ministrul Sanatații așteapta concluziile anchetei de la Timișoara, dupa ce medicul Virgil Paunescu a anunțat ca și-a administrat un vaccin…

- Aceasta va fi a patra superluna de anul acesta. Fenomenul a mai fost inregistrat in februarie, martie si aprilie, iar fiecare a avut un nume diferit. Cel de joi este cunoscut ca „superluna florilor". Citeste si Horoscop mai 2020 Mihai Voropchievici. Ce zodii au o luna de bucurie, cine are…

- Romanii așteapta cu sufletul la gura data de 15 mai pentru a putea din nou sa iasa din casa fara declarație, dar și sa iși poata relua activitațile pe care le faceau in urma cu doua luni. Cei mai mulți dintre ei așteapta sa ajunga și la cabinetul medicului stomatolog, dar trebuie sa știe ca acest lucru…