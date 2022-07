Horoscop pentru vineri, 29 iulie 2022. Luna in Leu influenteaza fiecare zodie BerbecMentalitatea ta este in plina expansiune si poti aborda noi domenii de studiu. In aceasta perioada inveti mai usor prin experienta decat prin studiu efectiv. Luna in Leu iti activeaza zona iubirii. Esti foarte creativ, generos, inimos. Te apropii usor de oameni gratie modului frumos in care comunici. Poti emotiona usor pe oricine prin caldura cuvintelor tale.TaurIn aceasta perioada poti revedea modul in care comunici cu familia sau cu prietenii apropiati. Te poti bucura de unele castiguri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

