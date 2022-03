Horoscop pentru vineri, 11 martie 2022. O zi destul de incordata pentru Balante. Cum va fi pentru fiecare zodie

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecO zi minunata sa spui ce ai de spus. Luna in Gemeni iti da un avantaj in orice schimb de informatie, in orice tranzactie comerciala sau negociere. Prin urmare, cauta astazi sa pui la punct detaliile unei intelegeri si nu ezita sa faci niste drumuri, daca e nevoie. Ai puterea de a ti comunica sentimentele…

- BerbecPrima parte a saptamanii te predispune la izolare, discutii tainuite cu persoanele din mediul profesional si la o regandire a planurilor personale. Se recomanda prudenta, indiferent cu cine discuti, pentru ca unii au interese total diferite de ale tale, mascate bine cu intentii bune si vor doar…

- BerbecO zi care aduce schimbari de perceptie, convingeri si credinte. Luna in Sagetator si configuratia astrala in care este implicata permit revenirea asupra unor scopuri si aspiratii, pentru a fi revizuite si schimbate. De asemenea, astazi ai posibilitatea sa inveti ceva nou, sa primesti informatii…

- BerbecO zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te ai sfiit sa l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor primite si a generozitatii manifestate de cei din jur, in semn…

- BerbecPrietenii iti sunt alaturi. Intalniri, dialoguri, sfaturi de taina, toate apar in jurul tau ca intr un carusel minunat. Vin catre tine multe informatii pretioase pe care ar trebui sa le retii sau sa le notezi. Totusi, unele persoane din anturajul tau nu sunt ceea ce par si ar trebui sa fii prudent.…

- BerbecCu Luna in Rac, in zona familiei, caminului si sufletului este momentul potrivit pentru a petrece timp cu cei dragi. Probabil esti invitat sa sprijini la treburile casei, sa rezolvi unele probleme legate de locuinta, ori sa ti asumi noi responsabilitati zilnice. Pe de alta parte, aceasta zi este…

- Astazi are loc solstițiul de iarna, eveniment marcat din punct de vedere astrologic prin intrarea Soarelui in zodia Capricorn. De astazi și pana pe 20 ianuarie 2022, atitudinea noastra va deveni mai sobra, mai rece, dar și mai matura și mai ințeleapta. Vom cauta sa ne retragem cu noi inșine și sa dezvoltam…

- BerbecO zi a extravagantelor pentru Berbeci. Excesele la care sunt predispusi astazi acesti nativi sunt de natura financiara. Cheltuieli neprevazute sau sub impulsul momentului pot sa le goleasca portofelul, buzunarul si contul. Sunt predispusi la gesturi necugetate, asa ca mesajul pentru Berbeci este:…