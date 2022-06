Horoscop pentru vineri, 03 iunie 2022. Pot aparea probleme in relatia cu mama pentru una dintre zodii

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecMulta agitatie la serviciu in mod special in relatiile cu sefii si oficialitatile. Se contureaza un final de capitol socio profesional, putand fi vorba despre finalizarea unei activitati, despre rezolvari profesionale gandite mai demult sau poate intra in discutie si renuntarea la o pozitie sociala…

- Inainte sa intre in Scorpion, Luna din Balanta face un careu tensionat cu Pluto retrograd din Capricorn, prilej de probleme care ies la iveala pentru zodiile Cardinale (Berbec, Rac, Balanta, Capricorn).

- Horoscop. De ce sunt inșelate femeile, in funcție de zodia lor. Una dintre cele mai mari temeri ale femeilor in ce privește viața amoroasa este infidelitatea partenerului. Iata motivul pentru care partenerul ar putea fi tentat sa te inșele, in funcție de zodie. Astrologii au gasit aceste motive! Horoscop.…

- O saptamana de aspecte astrale zilnice ample care ne aduce multe presiuni dar și multe daruri. Ne pregatim de saptamana patimilor și putem sa numim aceasta saptamana ca fiind cea a pașilor inainte și inapoi ca la dans. Sau saptamana rupturilor!

- Berbec O perioada in care vei balansa intre interiorizare si nevoia de a fi alaturi de ceilalti. Ai forta, stralucesti, insa ceva parca te tine in loc si nu te lasa sa faci ce si cum vrei tu. Este vorba despre faptul ca ti se modifica nevoile, fie ca este vorba despre cele fizice, fie in ceea ce priveste…

- Astazi se va forma Luna Plina in zodia Fecioara, o lunație puternica care va aduce incheieri, dar și culegerea roadelor muncii noastre din ultima jumatate de an. Este momentul sa ne preocupam de sanatate mai mult, sa facem ordine in viața noastra, atat la propriu, cat și la figurat. Sa renunțam la tot…

- Azi s-ar putea sa fim mai agitați in relațiile cu cei din jur, mai ales cu cei dragi și apropiați sufletului nostru. Asta din cauza opoziției pe care o formeaza Luna din Leu cu conjuncția Venus-Marte din Varsator. Ar fi recomandat sa facem lucruri care ne fac placere, sa ne preocupam mai mult de hobby-urile…

- Toate mașinile moderne sunt prevazute cu martori de bord, acele semnale de avertizare luminoase care semnaleaza diverse defecțiuni sau erori care pot aparea la unele sisteme din dotarea acestora. Martorii de bord apar in instrumentarul de bord sub forma unor pictograme de diferite culori și forme și…