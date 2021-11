Horoscop pentru saptamana 22 - 28 noiembrie 2021. Relatiile cu prietenii sunt controversate pentru o zodie BerbecAcasa in familie este rost de discutii aprise, pe seama unor chestiuni patrimoniale descoperite de curand. Sunt favorizate lamurirea si rezolvarea unor animozitati familiale care treneaza de ceva vreme. Totusi fii circumspect, pentru ca exista inca multe alte detalii ce iti vor fi revelate mai tarziu. Relatiile sentimentale sunt rascolite de dialoguri pe teme vechi, considerate cumva rezolvate, insa acum se dovedeste contrariul. Foarte usor se pot isca neplaceri de la si prin prieteni. Pru ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecSe vorbeste astazi in preajma ta despre faptul ca este posibil sa ti creasca veniturile. De asemenea, este rost sa primesti cadouri si favoruri din partea celorlalti. Insa, cel mai important aspect la care este bine sa fii atent si sa te gandesti pe indelete este gasirea unor variante noi de castig…

- BerbecSe pare ca esti foarte interesat sa clarifici niste lucruri, sa intri in posesia unor informatii sau sa ajungi la un acord cu o persoana oficiala sau o institutie. Oricare ar fi intentiile tale, incearca sa fii detasat si sa ai rabdare. S ar putea ca raspunsurile primite astazi sa nu fie cele…

- BerbecO zi foarte practica si realista pentru Berbeci. Din multimea de proiecte si idei care se tes in jurul lor, ei au astazi intelepciunea de a le alege numai pe cele viabile. Relatiile de colaborare se pot intari astazi, Berbecii reusind sa atraga in viata lor oameni seriosi, pe care se pot baza…

- Anumite zodii o sa se confrunte cu numeroase probleme in acest weekend. Nativii nu trebuie sa iși piarda rabdarea și calmul orice s-ar intampla, mai ales pentru ca pot sa ramana fara relații intr-o clipa de neatenție! Berbec Berbecii sunt preocupați de viitorul lor profesional, insa sunt nevoiți sa…

- Horoscop 4 octombrie 2021. Afla ce ti-au rezervat astrele! O zodie începe saptamâna cu dreptul. Despre cine este vorba! Horoscop 4 octombrie 2021. BERBEC Daca planurile voastre nu s-au concretizat si dointele nu vi s-au îndeplinit…

- Horoscop zilnic 21 septembrie. Astazi se formeaza Luna Plina in zodia Pești, un eveniment astrologic care ne va influența pe toți, dar in special pe cei nascuți in a doua parte a semnelor mutabile, Gemeni, Fecioara, Sagetator și Pești, dar și pe cei care au ascendentul aici sau alte planete importante…

- In timp ce anumiți nativi se completeaza perfect și traiesc superbe povești de dragoste, alții nu pot sa stea in preajma unor zodii. In cazul in care o persoana iți face zile fripte și este cel mai mare dușman al tau, afla ca totul are legatura cu zodiile! Berbec Berbecii pot sa traiasca o relație […]…

- Horoscop 14 septembrie 2021. Afla ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de marți. Astrologii transmit ca este o zi foarte buna pentru a face unele planuri pentru viitorul apropiat. Este un moment ideal pentru nativi pentru a-și adune gândurile și mai ales, sa renunțe…