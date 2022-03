Horoscop pentru sambata, 12 martie 2022. Afla cum va fi weekendul pentru zodia ta BerbecAi sanse minunate de a petrece aceste zile de weekend, acasa, alaturi de membrii familiei. Treburile gospodaresti le poti desfasura usor si cu rezultate multumitoare. Cei dragi te sustin si chiar au nevoie de sfaturile sau glumele tale. Discutii aprinse pot aparea de la bugetul disponibil pentru casa sau pentru nevoile lor personale. Toata lumea doreste sa achtti tu facturi, plata unor servicii de care au beneficiat plus, sa oferi si cadouri.TaurRelaxeaza te alaturi de prieteni si rude apr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

