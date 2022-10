Horoscop pentru sambata, 08 octombrie 2022. Relatiile parteneriale tensionate pentru zodia Fecioara. Ce se intampla cu Leii

Stiri pe aceeasi tema

- Se continua șirul aspectelor pe care le formeaza Venus, planeta iubirii și a banilor, din zodia Fecioara cu restul planetelor și, de aceasta data, va forma o conjuncție cu Mercur retrograd. Acest aspect, data fiind și opoziția cu Neptun, este de bun augur pentru a repara greșeli in relațiile cu cei…

- Horoscop zilnic sambata, 24 septembrie 2022. Venus, planeta iubirii și a banilor, din zodia Fecioara va forma o opozitie cu Neptun, planeta iluziilor, din zodia Pesti. Acest aspect se va resimti și in urmatoarele zile. Va aduce confuzie in plan sentimental, iluzii prea mari și tendința de idealizare…

- Astazi are loc echinocțiul de toamna, adica intrarea Soarelui in zodia Balanța. Timp de aproximativ o luna, Soarele ne va ajuta sa ne imbunatațim relațiile cu cei din jur prin cautarea armoniei și a echilibrului. Tot astazi, Soarele va forma o conjuncție cu Mercur retrograd, chiar inainte ca acesta…

- BERBEC – Astazi se poate face lumina asupra relației tale cu cineva important pentru tine. Vei putea sa vezi realitatea așa cum este. Adevarul poate sa nu fie placut, dar este mai bine sa-l cunoști.TAUR – Intri intr-o perioada destul de favorabila pentru situația ta financiara. Nu trebuie sa sa va supraincarcați…

- Horoscop 12-18 septembrie 2022. Ce zodie pierde marea iubire. Saptamana in curs este una tensionata și cu aspecte conflictuale, prin opoziția Soare din Fecioara și Neptun retrograd in Pești. Nu in ultimul rand, saptamana aceasta, Venus, planeta iubirii, din Fecioara și Marte, planeta acțiunii, din Gemeni,…

- Venus, planeta iubirii și a banilor, va tranzita zodia Fecioara incepand de astazi și pana pe 29 septembrie. Acest tranzit ne aduce foarte mult pragmatism in relațiile cu cei din jur, atat sentimentale, cat și profesionale. Pe de alta parte, ne stimuleaza sa ne perfecționam relațiile, dar ne face și…

- Luna traverseaza zodia Taur in prima jumatate de zi și formeaza o conjuncție cu Marte, planeta acțiunii. Suntem stimulați sa ne urmam obiectivele, luam inițiative și de bucuram de multa energie. In partea a doua a zilei, Luna ajunge in zodia Gemeni și schimbul de informații va fi mai ușor, facem deplasari…

- Berbec Eforturile tale se indreapta in aceasta saptamana catre sufletul tau. Este o perioada buna de a ti croi noi planuri de viitor, de a face curatenie in toate tipurile de relatii, dar mai ales de a te gandi pe indelete la ce iti doresti cu adevarat. Profita de indemnurile astrelor de a ti reconfigura…