Horoscop pentru miercuri, 09 februarie 2022. Cum va fi ziua pentru fiecare zodie in parte BerbecAi grija cum incepi ziua Careul dintre Luna si Soare primul patrar iti afecteaza relatia cu prietenii si zona banilor. E posibil sa se puna problema unor persoane care te dezamagesc sau a unor datorii care nu sunt restituite. Asa ca, cel mai bine ar fi sa nu contezi pe nimeni daca e vorba de chestiuni privitoare la cheltuieli sau investitii. Ai putine sanse sa ii faci pe ceilalti sa contribuie la un proiect pe care il avansezi. Dupa pranz, tensiunea se duce, iar atmosfera se destinde. Te p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Timiditatea poate fi atragatoare in unele condiții, dar in cazul tau este cu siguranța un minus pentru ca nu iți poți exprima liber opiniile. Exact atunci cand cineva iți cere parerea nu ai incredere in ceea ce vrei sa spui și te fastaceșți complet fapt care nu este de…

- Cea mai puternica zodie din horoscop. Ea trece peste orice problema, ca și cum nu ar exista. Fiecare semn zodiacal din horoscop are trasaturi aparte și se diferențiaza de toate celelalte. O zodie este considerata extrem de puternica, intrucat poate trece peste orice problema, oricat de grea ar parea.…

- Berbec Demersurile socio profesionale pot intampina dificultati. Fie ca este vorba de sarcinile de lucru de la serviciu, fie ca este vorba de relatiile cu persoanele aflate in strainatate, parca totul este rasturnat si greu de inteles. Stabileste ti clar prioritatile, dar nu vorbi prea mult cu altii…

- BerbecFinalul saptamanii iti aduce multa treaba in sfera profesionala. Elanul de a munci intr un anume ritm impus de tine poate fi obstructionat fie de colegi, fie pur si simplu de cauze greu de explicat in cuvinte. Selecteaza ti prioritatile pentru intreaga saptamana si ai in vedere si colaborarea…

- Horoscop 2022 cu Cristina Demetrescu. Ce zodie va fi norocoasa tot anul. Astrologul a spus care sunt previziunile pentru noul an pentru toate zodiile. Va fi un an insemnat pentru fiecare zodie in parte și o lecție importanta in viața fiecarui nativ. O zodie are noroc, alta poate atinge apogeul profesional.…

- Berbec Chestiunile financiare iti deschid saptamana. S ar putea sa primesti cadouri, recompense marunte, dar suficiente cat sa te bucure. Energia vitala va fi la cote scazute, asa incat dozeaza ti eforturile si odihneste te mai mult. Zilele de 17 si de 18 Decembrie te ar putea pune pe drumuri. Este…

- Berbec Sambata ai mult de lucru, atat acasa, cat si pentru locul de munca. Este bine sa ti selectezi prioritatile, intrucat organismul poate da semne de oboseala. Pe de alta parte, s ar putea sa mergi la controale medicale. Sunt momente pasagere, iar odihna, alimentatia potrivita si compania oamenilor…

- Horoscop literar. Exista carți care te fac sa zambești sau sa plangi, pe care vrei sa lele citești pe nerasuflate sau pe care vrei sa le savurezi saptamani intregi și exista carți care iți schimba radical viața. Afla ce carte trebuie sa citești, in funcție de zodie.Horoscop literar. BerbecEști o fire…