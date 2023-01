Horoscop pentru marti, 17 ianuarie 2023. Noutati legate de salarizarea ta la locul de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Ziua este favorabila achitarii facturilor, datoriilor, demersurilor financiare legate de institutii. Este o perioada de mari cheltuieli fie pe bunuri valoroase, plata unor datorii vechi, pe mosteniri, fie datorita unui partaj. De la si prin partenerul de viata sau prin colaboratori apar cheltuieli…

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relațiilor de munca și al securitații in munca, amenzi in valoare totala de 153.300 lei. Avand in vedere Strategia Nationala privind reducerea incidenței muncii nedeclarate, inspectorii de munca au realizat,…

- BERBEC - Ai ganduri și emoții amestecate și te incetinește puțin. Ai nevoie de o atmosfera linistita mai mult ca niciodata. TAUR – Planificați urmatoarea calatorie in viitorul apropiat, este mai mult decat aveți nevoie. Ai multa energie și nu va exista nicio obligație pe care sa nu o duci la bun sfarșit. GEMENI…

- BERBEC Daca așteptați un raspuns cu privire la o problema de munca sau aveți nevoie de clarificarea unei situații, acest lucru s-ar putea intampla astazi. Negocierile pe probleme de afaceri vor avea succes.TAUR Astazi iți va fi greu sa stai intr-un singur loc - probabil vei avea mai multe intalniri…

- BERBEC Astazi este o zi grozava pentru munca, afaceri sau pentru negocierea chestiunilor financiare - vei acționa cu prudența și in cele din urma vei obține ceea ce iți dorești.TAUR Va fi o zi grozava pentru tine - intuiția ta va fi puternica și vei lua deciziile corecte fara sa te gandești prea mult…

- BerbecRelatiile cu strainatatea si studiile pe termen lung sunt si astazi teme principale. Bunul mers al acestora este dependent de felul in care gandesti si felul in care comunici. Detaseaza te de situatiile in care te afli si analizeaza pe indelete ce anume te nemultumeste. Cineva din anturajul apropiat,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna organizeaza o sesiunea de informare privind acțiunea de constientizare si control vizand modul de respectare a cerințelor minime de securitate si sanatate in munca pentru protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni…