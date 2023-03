Horoscop pentru luni, 06 martie 2023. Cum debuteaza saptamana pentru zodia ta

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecNu ar strica sa te reorientezi profesional in aceasta luna, in special daca simti ca banii nu iti sunt de ajuns.Cu toate acestea, nu lua decizii impulsive sau radicale, pentru ca totul se poate intoarce impotriva ta. Daca muncesti in conditii de stres, dar castigi foarte multi bani, a sosit momentul…

- Pentru saptamana 11-17 februarie, astrologul Click! Lorina are previziuni pentru fiecare zodie in parte. Pentru una dintre zodii este evidențiat sectorul aventurilor sentimentale și al ieșirilor pentru distracție.

- Berbec Sfaturile prietenilor sunt frecvente intreaga zi. Cu toate ca unele remarci te vor necaji pe moment, pana la urma vei constata ca au avut dreptate. Selecteaza din cele aflate, informatiile pe care le simti potrivite situatiilor in care esti implicat in aceasta perioada. Cineva aflat departe de…

- BERBEC Daca exista un conflict intre unii dintre prietenii tai, astazi tu ești cel care ii vei ajuta sa puna capat neințelegerilor. TAUR Pui bazele viitorului tau – fii perseverent și rezultatele nu vor eșua. GEMENILucreaza la increderea in sine și in curand vei observa progrese semnificative. RAC Se…

- Horoscop zilnic 8 ianuarie. Luna Neagra, denumita și Lilith, iși schimba astazi semnul și intra in zodia Leu, zodie pe care o va traversa in urmatoarele noua luni. Luna Neagra este de esența karmica și vorbește despre ispite, obsesii, frici, insa ofera și o mare putere interiara și capacitate de detașare.…

- Berbec Sambata debordezi de energie si bine ar fi sa te ocupi pe indelete doar de indatoririle tale. Iti sunt favorizate inceperea unei diete, un program de exercitii fizice sau rearanjarea garderobei. Emotivitatea va fi accentuata si de aici starile de spirit vor fluctua mult. Cu greu poti relationa…

- Horoscop zilnic 31 decembrie. In ultima zi a anului, Luna se mișca intre doua zodii. Astfel, pana seara se va afla in energia Berbecului, iar apoi se va muta in Taur. Vom trece practic de la agitația de peste zi la nevoia de relaxare și desfatare pe care o aduce seara de Revelion. Horoscop zilnic […]…

- Finalul lunii decembrie vine cu vești proaste pentru o singura zodie din horoscop. Acest va avea parte de cheltuieli neașteptate pe final de an și va risca sa ia totul de la zero. Astrele arata ca o zodie din horoscop va fi urmarita de ghinion in urmatoarea perioada.