Horoscop pentru joi, 13 octombrie 2022. Pot interveni cheltuieli medicale pentru una dintre zodii

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Esti foarte solicitat de catre partenerul de viata sau de colaboratorii de la serviciu. Cum sanatatea este vulnerabila, fii prudent si dozeaza ti eforturile in aceste zile de weekend. Este posibil sa concluzionezi ca ar fi bine sa renunti fie la partenerul de viata, fie la o colaborare, din care…

- Berbec Astazi faci ce faci si te plasezi in centrul atentiei, fie printr un talent deosebit pe care doresti sa l pui in scena, fie printr un simt al umorului, usor exagerat uneori, fie printr un mod demonstrativ de a ti manifesta sentimentele fata de cineva drag. Pe de alta parte, as spune ca astazi…

- Berbec Evita agitatia generata de intalnirile si dialogurile cu multa lume Cel mai bine ar fi sa rezervi ziua pentru tine, sa te detasezi de tot ce te inconjoara si sa planuiesti in taina abordarea unor relatii de buna calitate, mai ales in domeniul profesional. Chiar daca pe alocuri, sanatatea te va…

- BerbecFinalul acestei saptamani este potrivit activitatilor culturale, proceselor de invatare, dar si calatoriilor indepartate. Fie ca alegi sa participi la un curs de weekend, fie sa calatoresti de agrement, vei avea ceva important de invatat din orice experienta cat de marunta. Indatoririle profesionale…

- BerbecO zi cu emotii si sentimente intense. Luna se afla in Rac, in zona sufletului, familiei si trecutului, indicand o tendinta accentuata spre rememorarea unor evenimente din trecut care te au marcat la nivel emotional si o nevoie acuta de a rupe legaturile cu acestea. Te afli intr o perioada de transformari…

- Ministerul Sanatații a lansat in consultare publica, luni, 25.07.2022, Ghidul solicitantului pentru selectarea a cel puțin 30 de Unitați de asistența medicala ambulatorie printr-un apel deschis aferent Componentei 12 – Sanatate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția…

- Berbec Weekend ul este potrivit pentru intalniri si dialoguri cu cei apropiati. Energia astrala din aceste zile iti va aduce in preajma oameni noi, alaturi de care vei lega prietenii pe termen lung. Mentalul iti este rascolit, astfel incat ar fi bine sa vorbesti cat mai putin si sa eviti deciziile majore.…

- BerbecZiua iti aduce cheltuieli. Poate fi vorba despre cheltuieli domestice, despre un ajutor material oferit unui membru al familiei, insa si facturile sau datoriile la banca pot intra in conul de interes. Activitatea desfasurata la un loc de munca pare se ca iti aduce bani putini si in salturi. Fii…