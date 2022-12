Horoscop pentru joi, 08 decembrie 2022.Sanatatea este vulnerabila pentru una dintre zodii

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecEsti retras si greu observabil astazi in peisaj. Sanatatea ta se afla intr un mic impas. Fii atent in special la ficat si sistemul osos. Dozeaza ti eforturile, evita spatiile aglomerate si discursurile oficiale. Adopta o dieta, hidrateaza te suficient, plimba te in aer liber si dormi mai mult.…

- BerbecAi vrea tu o mica agapa astazi, insa astrele au alte planuri pentru tine. Este nevoie sa te ocupi de indatoririle profesionale de la serviciu, fie ca vrei, fie ca nu. Rutina din campul muncii iti displace, insa cu putin efort si cu sprijinul colegilor te vei descurca foarte bine. Sanatatea este…

- Berbec Dialoguri si actiuni comune cu ceilalti. Sunt momente deosebite pentru a reconfigura, atat relatia cu partenerul de viata, cat si cu partenerii profesionali. Acum tu esti artizanul acestor relatii. Fii prudent, deoarece tendinta de a te pripi in concluzii si decizii este accentuata. Asteapta…

- BerbecSegmentul domestic este tema importanta a acestui inceput de saptamana. Pe de o parte, membrii familei au nevoie de sprijinul tau moral si material. Insa, pe de alta parte vei fi nevoit sa rezolvi si treburile casei ramase restante. Impreuna cu cei dragi poti planifica calatorii in strainatate…

- Berbec Ziua de astazi se anunta destul de tensionata, in ce priveste raporturile cu colegii sau cu alte persoane cu care colaborezi. Luna in Sagetator si aspectele incordate pe care le formeaza sugereaza ca e momentul sa schimbi unele principii de viata, unele metode de lucru care nu mai sunt eficiente.…

- BerbecPreocupari in sfera relatiilor parteneriale. Sunt posibile reprosuri din partea partenerului de viata, insa dreptatea este de partea lui. Nu prea ai tu chef de altii, dar astrele te sfatuiesc sa fii mai atent la toate relatiile si actiunile de anvergura in care esti implicat sau doresti sa te…

- Fie ca e vorba de ultimul model de telefon aparut, de o pereche de pantofi semnata de un designer cunoscut sau de o vacanța intr-un loc exotic, aceste zodii iubesc sa fie inconjurate de lucruri scumpe și nu se feresc sa arunce sume mari de bani pentru a-și satisface orice dorința.

- BerbecAstazi esti interesat in principal de siguranta materiala si urmaresti castigul, indiferent de natura lui, in tot ceea ce faci. Totusi, stabilitatea materiala si suplimentarea veniturilor depind acum de gradul tau de adaptare la schimbarile care apar si de flexibilitatea si diplomatia cu care…