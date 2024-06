Horoscop pentru duminica, 23 iunie 2024. Prietenii, tema principala in aceste zile

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Vrei, nu vrei, esti in vazul lumii la finalul acestei saptamani. Este posibil sa primesti invitatii la evenimente cu multe persoane, care mai de care mai interesante. Esti admirat, intrebat si ti se vor solicita explicatii sau sfaturi. Avalansa de conversatii te poate pune intr o lumina nefavorabila,…

- Tragedie, in aceasta seara, la Petriș: un accident rutier a curmat prematur viața unui tanar de 16 ani, elev in clasa a X-a la Colegiul „Andrei Mureșanu” din Bistrița. O tragedie s-a petrecut in aceasta seara, in Petriș. Un tanar de 16 ani – Erik Ștefoi, elev in clasa a X-a la Colegiul „Andrei Mureșanu”…

- Horoscop 19 mai 2024. Taurii pot avea parte de momente tensionate, discuții contradictorii și chiar cearta in toata regula cu unii prieteni. Pot fi readuse in discuție nemulțumiri mai vechi, reproșuri legate de trecut și frustrari care au fost ținute la sertar. Horoscop 19 mai 2024 Berbec Iti place…

- Nascut in cartierul bucureștean Obor, la cateva sute de metri de stadionul legendarei echipe Unirea Tricolor, Ionel Stoica i-a avut vecini pe marii fotbaliști Gheorghe Constantin și Titus Ozon. A lucrat aproape patru decenii in Televiziunea Romana, iar 20 de ani a organizat și coordonat programele conexe…

- Astrologii nu au vești bune pentru urmatoarele 24 de ore. Potrivit horoscop 24 aprilie 2024, unii nativi se vor confrunta cu obstacole majore, o zodie va pierde o suma mare de bani, iar in loc sa primeasca sprijin de la prieteni, aceștia ii vor intoarce spatele, refuzand sa ii intinda o mana de ajutor.…

- VIDEO ”Prietenii lui Azor”, apel disperat pentru un cațel lovit de mașina pe autostrada A10 Sebeș-Turda: ”Plange rau cand ii sunt atinse picioarele!” ”Prietenii lui Azor”, apel disperat pentru un cațel lovit de mașina pe autostrada A10 Sebeș-Turda: ”Plange rau cand ii sunt atinse picioarele!” Asociația…

- Aproape toata luna aprilie, semnele zodiacale se vor simți dezorientate și vor incerca perpetuu sa iși gaseasca drumul in viața. Se vor lovi de multe provocari la baza carora se afla confuzii, tocmai pentru ca Mercur va merge in sens invers prin constelația Berbecului și va da intreaga lume peste cap.In…