Horoscop pentru 6 august 2022 BERBEC Ziua de astazi va fi una destul de agitata. Vei fi nevoit sa faci mai multe drumuri pentru a iți achita unele facturi și sa faci unele cumparaturi. Exista posibilitatea ca unele electrocasnice sa necesite mici reparații. Incearca sa nu te implici și sa chemi un specialist, nu de alta dar exista riscul sa le strici cu totul. Fii rabdator in aceasta zi. Vei avea nevoie de mult calm și rabd Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

