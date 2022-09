Horoscop pentru 16 septembrie 2022 BERBEC Aceasta este o zi minunata pentru a face fața chestiunilor legale de orice fel, inclusiv a planurilor pentru o nunta! Situația ta financiara ar trebui sa fie infloritoare și stabila, iar obiectivele educaționale pe termen lung pot ajunge in prim plan. Acum ar trebui sa te concentrezi puternic asupra problemelor care sint deosebit de importante pentru ține . Lucrarile desfașurate astazi i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sa fi mama nu este deloc ușor și mai ales la inceput de drum. Situația in sine, dar și grijile te pot copleși inca din prima clipa in care ai aflat ca ești insarcinata. Pentru mamele care sunt la inceput de drum este important sa știe anumite lucruri esențiale care le vor ajuta pe parcursul vieții.…

- Lucrarile la drumul Iasi – Suceava sunt in grafic, iar deficientele constatate in teren vor fi remediate. Cel putin asa sustine Consiliul Judetean (CJ), in contextul in care o analiza a situatiei acestui proiect va fi dezbatuta astazi in plen. In aceeasi sedinta, consilierii judeteni vor decide suplimentarea…

- Horoscop 20 august 2022. Astrologii anunta o zi plina de iubire! Petreceti timp de calitate cu partenerul de viata, iar acest lucru va da o stare de bine. O zodie are parte, insa, de o situatie mai complicata, scrie shok.md.

- Situația politica nu ar trebui sa afecteze Comitetul Rusiei Oscar, care va nominaliza un film rusesc la Oscar in toamna. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un interviu acordat TASS de catre regizorul, scenaristul și producatorul Andrei Konchalovsky, care a fost anterior membru al Comitetului Oscar…

- VLLAZNIA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1. Laszlo Balint (43 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, a prezentat la conferința de presa de la finalul partidei concluziile sale dupa egalul inregistrat de olteni in Albania. Returul de la Craiova este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30Daca se califica, Universitatea…

- Unul din doi angajați romani pleaca anul acesta in concediu, in prima vacanța fara restricții dupa pandemie, cu un buget mai mic sau cel mult egal cu cel de anul trecut, potrivit unui studiu. Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au…

- BERBEC Vei reflecta indelung asupra relatiilor din viata ta si asupra directiei pe care mergi. Desi la inceput vei avea parte de situatii tensionate, la discutii aprinse cu partenerul de viata, spre finalul zilei totul se va rezolva cum nu se poate mai bine. TAUR Azi ai chef de distractie si vei…

- Productiile de grau nu vor depasi doua tone de grau la hectar in cel mai bun caz, in multe ferme din Moldova, din cauza secetei, ceea ce inseamna „colaps financiar”, in conditiile cresterii de costuri cu inputurile si cu carburantii, sustin reprezentantii Asociatiei Forta Fermierilor (AFF). Din pacate,…