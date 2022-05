Horoscop online: Cine sunt cei mai buni soti ai zodiacului

Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai vine cu o noua șansa la viața pentru trei zodii, care ar trebui sa se pregateasca pentru o rasturnare de situație. Cea de-a treia luna a primaverii se va dovedi inedita pentru acești nativi, intrucat le va schimba viața. Unii nici macar nu banuiesc ce le-au pregatit astrele. Afla in continuare…

- Astrologii au adus in prim-plan noi vești pentru cele 12 zodii din horoscop. Unul din semne va avea parte de cateva momente care ii vor zdruncina viața și care o vor schimba total. Cele petrecute il vor face sa traiasca altfel și sa se gandeasca la lucrurile care sunt cu adevarat importante pentru el.…

- Lucian Viziru este un soț de excepție și știe foarte bine cum sa iși rafețe partenera de viața in cele mai rafinate locuri. Actorul a fost surprins de catre paparazzii SpyNews.ro cum petrecea clipe de neuitat alaturi de cea pe care o iubește. Iata in ce ipostaze a fost observat!

- Seful administratiei militare regionale Lugansk din estul Ucrainei, Serhii Haidai, a avertizat, miercuri, cu privire la posibile atacuri ale fortelor ruse in timpul viitoarelor slujbe de Paste si a cerut locuitorilor regiunii sa participe la slujbe in format online. ”Rusii vor incerca” sa atace,…

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din tara, iar cifrele de pe rețelele de socializare sunt cea mai buna dovada in acest sens. Viața ei s-a schimbat radical de cand s-a casatorit, iar in exclusivitate la Antena Stars a povestit de ce a dorit, la un moment dat,…

- Suedeza Dagny Carlsson, considerata cel mai in varsta blogger din lume, a murit la varsta de 109 ani, a declarat joi pentru postul SVT regizoarea care a realizat un documentar despre viata ei, relateaza dpa.Asa Blanck, care a realizat documentarul "Life begins at 100" despre Carlsson in 2017, a declarat…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Și-au format o familie frumoasa impreuna, au doi copii, pe David și Eva, care au cunoscut celebritatea de mici. Tocmai de aceea, cei doi parinți i-au invațat de mici sa faca fața unor situații neașteptate, mai ales…

- Sambata, 26 februarie, de la ora 22:00, Antena Stars lanseaza cea mai noua productie, „REAla by Ana Morodan”, un reality show care isi propune sa urmareasca o zi obisnuita din viata mai putin obisnuita a Anei Morodan. Astfel, in fiecare sambata si duminica, de la ora 22:00, la Antena Stars, telespectatorii…