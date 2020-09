Horoscop octombrie 2020. O zodie face foarte mulți bani, iar alta va avea prea mult timp liber! Ce surprize au pregatit astrele fiecarei zodii, in luna ce urmeaza? Ce zodie va intoarce banii cu lopata și ce nativi vor avea de depașit obstacole neprevazute? Iata ce anunța horoscopul lunii octombrie 2020. Horoscop octombrie 2020. Zodia care va face mulți bani Luna octombrie nu va fi lipsita de momente dificile. Potrivit horoscopului […] The post Horoscop octombrie 2020. O zodie face foarte mulți bani, iar alta va avea prea mult timp liber! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 septembrie avem parte de luna noua in zodia Fecioara, aspect deschizator de drumuri și aducator de noi oportunitați. In plus, Soarele va tranzita Fecioara pana pe data de 22 septembrie, moment in care va activa zodia Balanța. Horoscop 17 septembrie 2020: zodia care primește bani și alte…

- PROGRAMUL OPERATORILOR ECONOMICI CU PUBLICUL LA NIVELUL JUDEȚELUI VRANCEA IN CONTEXT COVID-19 Avand in vedere creșterea insemnata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus SARS COV-2 și ținand cont de problemele constatate in privința respectarii masurilor de prevenție, programul de lucru cu publicul…

- Un performance al Cluj Tango Orchestra, prima orchestra de tango argentinian din Romania, si Sync the Classics, un nou concept al compozitorului si producatorului clujean Paul Ilea, cu participarea extraordinara a sopranei Zsuzsana Cerveni, vor deschide, vineri, prima seara la TIFF - Festivalul International…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 29 iulie 2020.I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE IN ANALIZA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru…

- Arges este in topul judetelor cu cele mai multe infectari noi cu virusul SARS-Cov-2, iar multe zone din Romania nu sunt nici ele departe de aceasta situatieRomanii din Arges vor fi primii obligati sa poarte masca de protectie oriunde – atat in spatiile publice inchise, cat si in aer liber –, ca urmare…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca s-ar putea impune obligativitatea purtarii mastii in aer liber, in spatiile in care se pot forma aglomeratii. „Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza etc. Analizam…

- Berbec Numarul care le va purta noroc in luna augusut nativiilor din zodia Berbec este 10. Aceasta cifra te va ajuta foarte mult pe planul financiar, dar iți va purta noroc și pe plan sentimental. Horoscop Minerva 20-26 iulie 2020. Vin zile bune saptamana viitoare. Zodiile care vor…

- Intelegand cum se cuvine aceasta etapa cosmica te poate ajuta sa avansezi cu brio in urmatoarea ta etapa de maturizare si sa ai parte de premieri si binecuvantari de la Saturn in loc de pedepse. De altfel, multa lume a mai auzit expresia „intoarcerea lui Saturn". De regula, ea acompaniaza…