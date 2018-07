Horoscop: Obiecte care aduc fericire si bunastare!

Stiri pe aceeasi tema

- Vara este sezonul vacantelor si al relaxari, insa cand banii iti lipsesc cu prisosinta toate planurile se duc de rapa. Dar nu si in cazul acestor zodii. Aduna ban pe ban si se rasfata cum nu au mai facut-o de multa vreme.

- HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Joci un rol important in grupul din care faci parte, fie ca e vorba de echipa de lucru, fie de prietenii tai. Lumea iti apreciaza sfaturile si compania, pentru ca esti o sursa de energie pozitiva pentru ei. stiu ca intotdeauna se pot baza…

- Horoscop. Berbec: Sunt puțini intorși cu coarnele in alta zona, dar au fertilitate și belșug. Peste puțin timp, visele lor se implinesc. Horoscop. Taur: Sunt puși pe certuri, mici batalii. Daca sunt calmi și nu dau amploare discuțiilor respective, totul se rezolva. Horoscop. Gemeni:…

- Conjuncția Marte-Pluton are în general un efect de dinamizare a tuturor tipurilor de activitați. Sub influența acestei conjuncții, totul se petrece mai intens, mai energic, mai rapid. Întrucât exista și un risc de accidente și de escaladare a conflictelor, eastrolog.ro recomanda…

- Horoscop 23 aprilie 2018. Racii iși dau seama ca au exagerat cu munca, din pricina unei temeri nejustificate, care a luat amploare Horoscop 23 aprilie 2018 – Berbec Este o zi agreabila, in care vei simți nevoia sa fii generos cu cei din jur. Este un inceput bun pentru o noua atitudine fața de lume,…

- BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Faci alegeri doar in funcție de ceea ce simți. In iunie, va fi randul lui Venus sa-ți inlesneasca o poveste de amor… ca-n filme! Iulie pare sa fie o luna propice sentimentelor romantice: o intalnire mult așteptata pentru celibatare, iar pentru

- HOROSCOP 14 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este o zi in care discretia si contemplarea vietii sunt esentiale pentru tine. Ai sanse deosebite de a te gandi pe indelete la relatiile si situatiile in care esti implicat si de a reformula anumite principii de viata care ti-au adus…

- Exista un start dinamic favorabil multor zodii care le poate propulsa intr-o noua liga incurandu-le sa iasa in afara zonei de confort in cautarea unui mai bine mult meritat. Banii nu sunt totul in viata dar ei sunt foarte importanti ca sa traim o viata confortabila din toate punctele de vedere.…