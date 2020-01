Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2020 OANA HANGANU: Un alt element dominant va ramane, si in 2020, prezenta planetei Uranus in zodia Taur, care va aduce schimbari cu efecte greu de anticipat in domeniul financiar, in relatia cu bancile si in atitudinea oamenilor fata de bani si resurse, in mod general. Nodul Nord,…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, confruntari cu partenerul de viața, de afaceri sau de proiect comun. Acutizarea unor conflicte mai vechi sau impingerea unor neințelegeri spre soluționarea lor in justiție, escaladarea unui conflict. Slabe șanse de a se ajunge la o ințelegere cu persoanele care au dezvoltat…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, discuții aprinse, intervenții energice in cadrul unor ședințe sau consfatuiri. Dinamism relațional, controverse nascute din placerea de a le da unora o lecție de performanța mentala, de caracter și de voința. Posibile schimburi de cuvinte, in cazul unor deplasari, calatorii,…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, conflicte de interese motivate de bunuri, caștiguri, moșteniri, donații, susțineri financiare pe care Peștii le-ar putea percepe ca o provocare, un atac sau o nedreptate care li se face. Este bine sa nu se plaseze in defensiva, ci sa se concentreze și, cu metodele specifice…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, idei, provocari mentale, efervescența intelectuala, imaginație, soluții interesante. Cei care au parasit varsta “tinereții in formare” vor sa “razbeasca” in viața, in profesie, in societate, cat mai repede, de unde și o anume stare febrila, de nerabdare in a dovedi cine…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, dorința de a se distra, relaxa sau macar de a se detașa de activitațile solicitante, obositoare, plictisitoare, de unde și posibilele situații tensionate, care se pot naște la locul de munca (observații, avertismente, sancțiuni) ca urmare a neatenției și a superficialitații…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, provocari domestice, dialoguri cu rudele care nu aduc nici o rezolvare, dificultați in a impaca sensibilitațile și orgoliile parinților și socrilor cu ale copiilor sau ale ginerilor și nurorilor acestora. Intre 27 octombrie, dupa ora 22:30, și sfarșitul zilei de 29 octombrie…