Horoscop Oana Hanganu februarie 2020. Atenţie, Mercur retrograd aduce necazuri! Ce zodii sunt norocoase Horoscopul lunii februarie 2020 pentru toate zodiile: BERBEC

Horoscopul lunii februarie pentru Berbeci anunța noroc in dragoste dupa data de 7 februarie, cand Venus, planeta Iubirii, intra chiar in zodia lor. Cei singuri vor fi atrași de persoane care le amintesc de cineva din trecut sau, in a doua jumatate a lunii, vor fi tentați sa se impace cu un fost partener sau vor primi vești neașteptate de la acesta.

In plan financiar, Uranus aflat in casa Banilor din astrograma lor le poate aduce surprize. In jurul datei de 11 februarie aceste suprize placute pot fi legate de profesie:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

