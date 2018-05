Horoscop Minerva: Uranus în Taur. Astrologul anunţă schimbări majore în perioada următoare In mitologia greaca Ouranos (Uranus), stapanul Universului, cu o sexualitate greu stapanita, fecunda Tot si Toate. Geea (Gaia) sau Pamantul, sotia lui, nastea copiii unul dupa altul si de toate felurile. Printre acestia s-au numarat si Titanii. Pentru ca o profetie spunea ca va fi detronat de unul dintre copiii sai, Ouranus i-a aruncat pe Titani in Tartar, temnita subterana. Cel mai mic dintre copii, Saturn, evadeaza cu ajutorul mamei sale, Geea, care ii da drept arma o secera de aur, cu care Saturn isi va castra tatal. Din sangele varsat se vor naste calaii destinului, celebrele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

