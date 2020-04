Horoscop Minerva luna Aprilie 2020 – Berbec

Saturn in sectorul carierei, din decembrie 2017, marcheaza o perioada in care lucrezi din greu, iți construiești cariera și te stabilizezi. O situație profesionala se incalzește in aceasta luna, aducand oportunitați majore.

Te-ai gandit la cea mai buna cale de a merge inainte, iar pe 8 aprilie, Luna plina are loc in Balanța, marcand sfarșitul unui ciclu al muncii, o șansa de a repara o prietenie și poate sa intalnești oportunitați de vis.

Pe masura ce iți clarifici viziunea, ambițiile pentru creșterea și misiunea sufletului, te impinge…