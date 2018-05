HOROSCOP Minerva 6-12 mai 2018: Mişcările planetelor anunţă schimbări importante pentru toate zodiile BERBEC: Miercuri, 9 mai ai putea sa intri in contradicție cu cineva, și este posibil sa faci un mic compromis pentru a progresa. In cele din urma, duminica ești incurajat sa te plimbi chiar daca o alegere mai buna ar putea fi un masaj sau mersul la spa. Sentimental este un moment interesant deoarece sunt multe promisiuni și niciodata nu știi pe cine te intalnești. TAUR: Daca cineva vrea sa ți se alature, ar putea fi un lucru bun deoarece el sau ea ar putea avea gandi și pentru tine la un momentdat. In timp ce te incurajeaza, ar putea discuta și despre lucrurile in perspectiva, astfel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

