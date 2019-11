Horoscop Minerva 2020. Conjuncţia dintre Saturn şi Pluto dă un restart vieţilor mai multor zodii Horoscop Minerva 2020. Anul viitor va fi un an in care toate semnele zodiacale vor putea profita de un nou inceput, atat in viața personala, cat și financiar. Potrivit horoscopului anual, unii dintre noi se vor concentra pe distracție, pe amuzament, pe placere și pe hobby-uri, in timp ce alții iși vor folosi creativitatea, ambiția și increderea pentru a iniția proiecte personale mai extinse. Conjuncția din 12 ianuarie 2020 dintre Saturn și Pluto moment in care vom putea spune ca omenirea trece intr-un alt plan de evoluție. Anul 2020 este foarte important, deoarece marcheaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop lunar general - decembrie 2019: Jupiter intra in Capricorn: ascensiune sociala și profesionala Din 2 incolo, Jupiter se mișca prin semnul Capricornului, ceea ce inseamna ca experiența de viața și de lucru acumulate in ultimul an ne vor folosi de acum incolo pentru a dobandi statutul de la…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 30 OCTOMBRIE 2019; Mercur si Venus se intalnesc azi in Scorpion. Cele doua planete personale ce ne influenteaza comunicarea si iubirea/relatiile s-au mai intalnit in septembrie in Fecioara, insa acum Mercur este aproape ca si retrograd si intreaga…

- Iata care este cea mai intunecata latura a semnului tau. Cu siguranța ca ai auzit de multe ori din partea celor din jurul tau dupa ce ai facut un lucru nepotrivit ca de vina ar fi zodia ta. Iar acest lucru poate fi cat se poate de adevarat. Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit in cadrul emisiunii…

- Prima jumatate a lunii septembrie sta sub semnul unui stellium in Fecioara, adica a unei aglomerari de aștri in acest semn, mai exact Soarele, Mercur, Venus și Marte. O zodie poate avea un avantaj.

- Luna Noua in Fecioara va avea loc pe data de 30 august 2019, va fi a doua Luna Noua petrecuta in luna august, fenomen astrologic mai rar intalnit, și va fi cea mai benefica lunație a anului 2019. Luna Noua in zodia Fecioara se petrece intr-un context astrologic de excepție, amprentat de aspecte planetare…

- Leu + Rac Deși intre cei doi nativi exista clar o atracție și o chimie, relația lor nu reușește sa se contureze. Acest lucru devine extrem de frustrant pentru Leu, care vrea sa se simta in siguranța alaturi de persoana iubita. Racul este și el deranjat deoarece iși dorește o legatura profunda cu…

- Horoscop 21 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 21 august 2019 - Berbec: Incepe sa conteze din ce in ce mai mult starea ta reala de sanatate, dar și daca muncești cu inima ușoara sau dimpotriva. Horoscop 21 august 2019 - Taur: Ar fi bine sa fii mai atent la cei dragi și…