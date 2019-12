HOROSCOP MINERVA 2020 Berbec: Este un an bun la locul de munca și pentru implicare in viața personala. Impreuna cu partenerul va merge intr-o direcție spirituala, fiind o noutate pentru berbec care de regula este impulsiv. In anul 2020 va fi mai puțin impulsiv. Va fi un an care ii va aduce evoluție in cariera. Anul va debuta cu o serie de renovari, fiind preocupat de partea casnica. La capitolul sanatate, organismul sau depinde de starea emoționala. Energia lui va fi canalizata catre familie și camin.

HOROSCOP MINERVA 2020 Taur: Este un an interesant in ceea ce privește dragostea, romantismul…