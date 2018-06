Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, în întreaga lume este marcata Ziua fara Tutun, iar cu aceasta ocazie, ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale organizeaza mai multe evenimente cu scopul de a-i face pe oameni sa constientizeze efectele negative are fumatului. Tot astazi, mai multi studenti…

- BERBEC: Traiesti intens emoțiile, ce se intampla insa cand trebuie sa suporti plictiseala sau banalitatile? Nu e bine. Din pacate, viața ta sentimentala nu poate fi palpitanta tot timpul, așa ca va trebui sa gasești o cale de compromis. Munca sau o problema de familie necesita mai mult timp, poti…

- Dupa greva de avertisment din spitale, Legea salarizarii si Regulamentul de sporuri pentru personalul din spitale se vor modifica, au anuntat, într-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Pregateste-te pentru o luna mai foarte activa. Cel mai mare eveniment al lunii mai 2018 este Uranus care isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Incepand cu 15 mai, Uranus, marele rebel, planeta revolutiilor, inovatiilor si schimbarilor ce tin de…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatații, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat luni cu managerii spitalelor pe tema salarizarii din sistemul de sanatate și a modalitații de aplicare a sporurilor. ”Am…

- Nivelurile de integrare a comunitatii romane in Italia s-au imbunatatit de-a lungul timpului si in acest moment sunt satisfacatoare, a declarat, joi, prim-ministrul Guvernului de la Roma, Paolo Gentiloni, aflat in vizita la Bucuresti. "Relatiile noastre sunt intarite si de prezenta foarte relevanta…

- Berbecii care vor sa renegocieze un contract sau sa obțina o promovare trebuie sa profite de conjunctura favorabila de joi dimineața. Vineri, colegii trag sfori” in defavoarea lor. Weekend-ul, provocator pentru relații. Taurii idealizeaza foste iubiri și iși critica actualul partener. In profesie,…

- Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand…