HOROSCOP MINERVA 13-19 APRILIE 2020. Săptămână destul de ciudată cu o mulţime de decizii contradictorii Horoscop Minerva Saptamanal Berbec 13-19 aprilie 2020 Hartiile oficiale care implica partea financiare trebuie rezolvate inca de luni. Ar putea fi o soluționare, o noua promisiune sau un fel de bonus. Este probabil o ocazie buna, deoarece banii iți ies in cale, chiar daca documentele in sine ar putea sa iți para pierdere de timp. Incearca sa te concentrezi și sa o faci repede, astfel incat și tu și cei apropiați sa va simțiși bine. Comanda o cina la restaurantul preferat. Iți va fi servita acasa. Horoscop Minerva Saptamanal Taur 13-19 aprilie 2020 Horoscop Minerva Saptamanal Taur 13-19 aprilie 2020 Ai cateva idei grozave, fie proiecte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Raspandirea pandemiei de coronavirus a facut ca autoritațile din multe țari sa le ceara angajaților sa nu mai vina la birouri, așa ca milioane de oameni muncesc acum de acasa. Ceea ce trebuie știut este ca atunci cand muncim de acasa este important sa...

- Aproximativ 500 de bolivieni blocati in Chile s-au confruntat marti cu militari ai tarii lor in incercarea de a forta trecerea pentru a reveni in Bolivia, in contextul in care frontiera este inchisa din cauza pandemiei de coronavirus, conform autoritatilor locale, citate de AFP. "Ei au ajuns ieri noapte…

- Pompierii din Brasov au descoperit o persoana carbonizata in trenul 3535, care circula pe relatia Brasov - Medias, la finalul interventiei pentru stingerea incendiului. Conductorul trenului nu stia despre existenta acesteia in vagon, iar anchetatorii incearca sa o identifice.

- Cei care vin la Unitațile de Primiri Urgențe, dar și cei care cheama acasa ambulanța s-au impuținat simțitor, chiar s-au injumatațit, spun medicii, pacienții temandu-se ca ar putea lua coronavirusul intr-o unitate sanitara. A aparut insa o noua categorie de apelanți, anume persoanele care vor sa se…

- Berbec Primești vești bune pe plan sentimental. Daca ești intr-o relație, aceasta intra in cele din urma pe drumul pe care ți-l dorești. In cazul in care ești singur, afli ca persoana de care ești atras simte același lucru fața de tine. Taur Romantismul te caracterizeaza azi.…

- Unul dintre cele mai înspaimântatoare vise pe care le poți avea este acela în care moare cineva cunoscut. Lucrurile sunt cu atât mai înfricoșatoare daca acel cineva este o persoana pe care o iubești. Cei mai mulți oameni se întreaba daca poate fi vorba despre…

- Pe zi ce trece, presedintele american Donald Trump pierde la capitolul imagine pe plan international in favoarea unor lideri cu putere absoluta in propriile tari, concentrati mai mult pe propaganda decat pe asumarea unor obligatii concrete, o situatie nu tocmai fericita pentru Statele Unite.

- Nimic nu se compara cu serviciile profesionale. In domeniul de beauty, infrumusetare si intretinere, se remarca un interes constant al publicului feminin privind serviciile din saloane. Ingrijirea acasa poate fi mai comoda, insa ce conteaza sunt rezultatele. Mai ales cand salonul este serviciu…