- HOROSCOP Berbec. Este sfatuit sa fie relaxat, sa nu-și mai faca probleme pentru persoanele din jur. Sta foarte bine cu sanatatea, el e singurul care creeaza suspciuni și tot felul de lucruri mai puțin placute pentru cei din jur. HOROSCOP Taur. E intr-o saptamana in care poate primi foarte…

- Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata, la emisiunea „Adevaruri ascunse”, horoscopul pentru saptamana viitoare, așa cum apare el scris in rune. Berbec – A intrat intr-o zona de fertilitate și belșug Taur – Va avea o saptamana cu mai multe incercari Gemeni – Sunt niște caștigatori Rac –…

- Horoscop 19-25 martie Mihai Voropchievici: Berbec: O saptamana cu porniri explozive Taur: Sa se mai relaxeze un pic Gemeni: Saptamana de protecție divina Rac: Saptamana de comunicare Leu: Divinitatea i-a rezervat raspunsuri Fecioara: Ieșiți din barlog, scoteți-va…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…