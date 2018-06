Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a ajuns in Maldive, acolo unde iși petrece vacanța impreuna cu iubitul sau, prezentatorul TV Razvan Simion. Zilele trecute, Dani Oțil anunța ca, saptamana viitoare, va prezenta matinalul de la Antena 1 fara colegul și prietenul sau, Razvan Simion . Motivul absenței lui Razvan Simion este…

- Cantareața de muzica populara Irina Loghin se poate lauda cu caștiguri impresionante. Irina Loghin, in varsta de 79 de ani , este una dintre cele mai indragite artiste de muzica populara. Este iubita de public, iar lumea abia așteapta sa o vada in spectacole. Irina Loghin sta foarte ine din punct de…

- Soția fostului președinte al Romaniei, Emil Constantinescu, a fost o prima doamna extrem de discreta pe durata mandatului partenerului sau de viața. Emil Constantinescu a fost președinte al Romaniei in perioada 1996-2000 . Acesta este casatorit cu Nadia Ileana Bogorin, o prezența extrem de discreta…

- Berbecii trebuie sa aleaga momentul potrivit daca vor sa vorbeasca despre bani. Altfel, in cuplu, vor ”sari scantei”. In cariera, unii culeg roadele, alții se gandesc la mari schimbari. Taurii s-au saturat sa rezolve, singuri, problemele administrative și gospodarești, dar, cand cer ajutorul,…

- Previziuni Urania pentru perioada 23 – 29 iunie 2018. Mercur va intra in zodia Leului. Luna Plina in Capricorn. Marte va intra in mișcare retrograda. Berbec Intre 23 și 25 iunie, dimineața, exasperați ca o chestiune materiala nu se finalizeaza, Berbecilor le va trece prin minte cate o soluție neobișnuita,…

- HOROSCOP 11 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Ar fi perfect daca ti-ai putea permite azi o escapada undeva intr-un decor romantic, de exemplu la mare sau in preajma unui lac, deoarece de acolo iti extragi azi energia pozitiva: din combinatia ideala de elemente naturale (apa,…

- Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci…

- Descopera ce iti pregatesc astrele pentru luna aprilie pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani, scrie realitatea.net.BerbecAi noroc la bani luna aceasta, dar nu se poate fara munca.Din fericire, ai multa energie si fler atunci cand vine vorba de afaceri.