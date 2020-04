HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 13-19 APRILIE 2020. Săptămâna Patimilor pentru multe zodii Berbec - se indragostește. Saptamana de Paște ii prinde sub simbolul dragostei. Taur - abordeaza in alt fel toate problemele pe care il intereseaza. Schimba tactica. Gemeni - dau lovitura. Salt rapid calitativ in evoluția lorc. Rac - Trebuie sa aiba rabdare sa iși dozeze puterea. Va trebui sa arate tot ce poate. Leu - intra in saptamana de nebuloasa totala. E invaluit in mister. Fecioara - nu e mulțumita cu restricțiile și se cearta cu toata lumea. Balanța - cineva care se gandește intens la tine, iți trimite un cadou. Scorpion - lasa toate grijile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

