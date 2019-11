HOROSCOP Mihai Voropchievici 11-17 noiembrie. Ce zodie câştigă pe toate planurile. Cui dă Cupidon târcoale HOROSCOP BERBEC. Urmeaza sa faca o calatorie, are o problema de rezolvat la distanța. HOROSCOP TAUR. Va avea o saptamana in care Cupidon le da tarcoale. Vor avea parte de o dragoste pasionala. HOROSCOP GEMENI. Sunt puși pe cearta. Cauta batalii, dispute. E bine sa stea mai calmi. HOROSCOP RAC. Au fost incercați in saptamana precedenta, iar acum sunt invitați sa se relaxeze. HOROSCOP LEU. Sa lase deoparte toate grijile și necazurile din trecut. Sa se pregateasca pentru o perioada mai buna. HOROSCOP FECIOARA. Trebuie sa ajunga la o ințelegere ei cu ei.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

