Stiri pe aceeasi tema

- Trecutul ar putea fi rascolit, așa ca mare atenție, avertizeaza astrologii. Berbec: zi cu tensiuni în familie Taur: vorbe, mai ales în legatura cu evenimente din trecutul apropiat Gemeni: discuții cu sau despre partenerul de viața…

- HOROSCOP Camelia Patrascanu 26-31 MARTIE 2018: Berbec - iși asuma un drum cu riscuri. Taur - platesc ponoasele unor greșeli. Gemeni - ridica pretenții mai mari. Rac - pun condiții intr-un parteneriat. Leu - pot parasi o organizație. Fecioara - vor sa salveze…

- Horoscop 19-25 martie Mihai Voropchievici: Berbec: O saptamana cu porniri explozive Taur: Sa se mai relaxeze un pic Gemeni: Saptamana de protecție divina Rac: Saptamana de comunicare Leu: Divinitatea i-a rezervat raspunsuri Fecioara: Ieșiți din barlog, scoteți-va…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- Horoscop saptamanal Mihai Voropchievici 29 ianuarie – 4 februarie 2018 Aproape toate zodiile vor avea parte de o perioada favorabila. Numerologul Mihai Voropchievici a spus ca perioada urmatoare vine cu surprize placute și ca unele aspecte negative se vor incheia pentru mulți nativi. Previziunile…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…