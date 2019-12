Horoscop MIERCURI 1 IANUARIE 2020. Cum incepem prima zi din noul an si deceniu?

Acest an este vital pentru ca schimba regulile jocului, iar Saturn si Pluto decid asta inca din prima zi, spunandu-ne Bun venit in 2020 si ghidandu-ne in directia corecta.

Stim ca avem mult de muncit in acest an, stim inca de la eclipsa din 26 decembrie, dar merita fiecare bucata de efort!

Acest aspect astral de inceput de an are o mare importanta si nu a mai avut loc de zeci de ani. El contribuie la remodelarea lumii pentru urmatoarele trei sau patru decenii ! Este ca un punct zero si ne da oportunitatea de a ne asuma responsabilitatea pentru propriul destin si sa corectam greseli trecute.…